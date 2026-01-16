Survivor'da kim elendi? 15 Ocak 2026 adaya veda eden yarışmacı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı eleme bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda tempo bir an bile düşmedi. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası yüzü gülen taraf Gönüllüler takımı oldu.

Haftanın eleme adayları netleştikten sonra gözler düelloya çevrildi.

Yapılan eşleşmeler sonucunda Seren Ay ve Dilan, adada kalabilmek için karşı karşıya geldi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 15 OCAK 2026

Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda karar netleşti.

Survivor 2026’ya yarışmanın 3. haftasında veda eden isim Dilan Çıtak oldu.