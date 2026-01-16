Abone ol: Google News

Survivor'da kim elendi? 15 Ocak 2026 adaya veda eden yarışmacı...

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'nın 15 Ocak akşamı yayınlanan son bölümünde bir isim adaya veda etti. Bölümü kaçıranlar ise arama motorunda yanıt arıyor. İşte, Survivor'dan ayrılan yarışmacı...

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 09:40
  • Survivor 2026’da 15 Ocak akşamı yapılan elemede Dilan Çıtak adaya veda etti.
  • Kıyasıya geçen düelloda Seren Ay rakibini yenerek adada kalmayı başardı.
  • Oylama sonucunda Dilan Çıtak yarışmadan elenen isim oldu.

Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı eleme bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği oyunda tempo bir an bile düşmedi. Parkurda yaşanan kıran kırana mücadele sonrası yüzü gülen taraf Gönüllüler takımı oldu.

Haftanın eleme adayları netleştikten sonra gözler düelloya çevrildi.

Yapılan eşleşmeler sonucunda Seren Ay ve Dilan, adada kalabilmek için karşı karşıya geldi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 15 OCAK 2026

Düelloyu kaybeden Dilan Çıtak, Kader Konseyi’ne çıktı. Konseyde yapılan oylama sonucunda karar netleşti.

Survivor 2026’ya yarışmanın 3. haftasında veda eden isim Dilan Çıtak oldu.

