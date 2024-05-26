Gönül Dağı 141. bölüm fragmanı: Bakın Zahide geri dönecek mi... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşam unutulmaz anlar yaşattı. Bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı. Herkes Zahide'nin geri dönüp dönmeyeceğini konuşuyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Anadolu'nun samimi ve sıcak atmosferinde geçen dizi, izleyicilere dokunaklı ve içten hikayeler sunarak büyük bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı.

Senaristliğini Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in üstlendiği Gönül Dağı, duygu yüklü sahneleri ve etkileyici anlatımıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Yeni bölümü merakla beklenen Gönül Dağı’nın yeni fragmanı da yayınlandı.

Zahide geri mi dönüyor?

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Erkan'ın nişan yapması bekleniyor. Sosyal medyada ise Erkan'ın nişanına Zahide'nin geleceği iddiaları dolaşmaya başladı.

Henüz net olmasa da Zahide karakterinin geri dönmesi bekleniyor.