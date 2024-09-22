Gönül Dağı 141. Bölüm fragmanı: Hatıralar canlanıyor! O isim geri döndü

Haber Merkezi
TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle bir kez daha zirveye oturdu.
Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayesini başarıyla yansıtan dizi, duygu dolu anları ve karakterleriyle kalpleri fethetmeye devam ediyor.
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği yapımdan yeni fragman da paylaşıldı.
Peki, yeni bölümde bizi neler bekliyor?
GERİ DÖNÜYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında, geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Behçet karakteri geri dönüyor. Kahkaha dolu günler izleyicileri bekliyor.
İşte Gönül Dağı 141. bölüm fragmanı...