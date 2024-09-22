Gönül Dağı 141. Bölüm fragmanı: Hatıralar canlanıyor! O isim geri döndü TRT 1’in gözde dizisi Gönül Dağı, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin beklediği o isim geri dönüyor…

Haber Merkezi

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle bir kez daha zirveye oturdu.

Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayesini başarıyla yansıtan dizi, duygu dolu anları ve karakterleriyle kalpleri fethetmeye devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun üstlendiği yapımdan yeni fragman da paylaşıldı.

Peki, yeni bölümde bizi neler bekliyor?

GERİ DÖNÜYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında, geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Behçet karakteri geri dönüyor. Kahkaha dolu günler izleyicileri bekliyor.

İşte Gönül Dağı 141. bölüm fragmanı...