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Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı: Cenazeler karıştı! O isim geri dönüyor...

Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı: Cenazeler karıştı! O isim geri dönüyor... TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ekranlara geri dönüyor. Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Herkes öldü sanıyordu, o isim geri dönüyor. İşte Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı…