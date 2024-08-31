Gönül Dağı hayranlarına müjde! Ekranların sevilen dizisi, uzun bir aradan sonra yeniden izleyicileriyle buluşuyor.
Anadolu'nun sıcaklığını ve samimiyetini yansıtan, duygusal hikayeleriyle gönüllerde taht kuran Gönül Dağı, yepyeni bölümleriyle geri dönüyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin’in güçlü kaleminden çıkan bu dizi, izleyenleri bir kez daha ekran başına kilitleyecek.
Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
CENAZELER KARIŞTI
Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanında Taner'in babasının cenazesinin karıştığı ortaya çıkıyor. Peki Taner'in babası İrfan yaşıyor mu?
Öte yandan Taner ve Selma'nın bebek haberi tüm kasabayı sevince boğuyor. Selma'nın hamilelik süreci, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.
İşte Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı...