Gönül Dağı 146. bölüm 2. fragman: Tam kavuştular derken… Taner’in acı kaybı! Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Taner tam babasına kavuştu derken, gözlerinin önünde can veriyor. İşte Gönül Dağı 146. bölüm 2. fragman…

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Haber Merkezi

TRT 1'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Gönül Dağı, yeni sezona bomba gibi başladı.

Anadolu’nun içten ve samimi hikayesini başarıyla ekrana taşıyan dizi, duygu yüklü sahneleriyle yine izleyicilerin gönlünü fethetti.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle heyecan yaratmaya devam ediyor.

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

TANER'İN ACI KAYBI

Yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı'nın son bölümlerinde, amcaoğulları Taner'in babasını aramaya başlamıştı.

Beklenen an geldi, Taner babasına kavuştu. Ancak İrfan bir anda yere yığıldı. Taner'in babası ölecek mi?

İşte Gönül Dağı 146. bölüm 2. fragmanı...