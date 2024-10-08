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Gönül Dağı 148. bölüm 2. fragman: Kaya ailesini kahreden kaza! Taner mi, Ramazan mı?

Gönül Dağı 148. bölüm 2. fragman: Kaya ailesini kahreden kaza! Taner mi, Ramazan mı? TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Trafik kazası kasabayı gözyaşlarına boğacak. Peki, kazayı kim yaptı? Taner mi, Ramazan mı...