Haber Merkezi
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla güçlü bir başlangıç yaparak izleyicilerin ilgisini yeniden çekti.
Son bölümdeki duygusal anlar, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini başarıyla aktaran dizi, başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi tanınmış oyuncuları barındırıyor.
Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
KAZA YAPTI
Dizinin yeni bölüm fragmanında Asuman'ın sahnesini unutan Ramazan, karısının yanında olmak için yola çıkıyor.
Fragmanın son sahnesinde ise trafik kazası yaşanıyor. Peki, kazayı yapan kim?
İşte Gönül Dağı 148. bölüm 2. fragman...