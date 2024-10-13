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Haber Merkezi

TRT 1’in fenomen dizisi Gönül Dağı, dün akşam yayınlanan bölümüyle bir kez daha reytinglerde rekor kırdı.

Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı dizinin senaryosunu Simge İçten ve Beyzanur Sevimli kaleme alıyor.

Anadolu'nun samimi hikayelerini ekrana taşıyan diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

ÖLÜM HABERİ GELDİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner'in korktuğu başına geliyor.

İrfan ailesi ile birlikte trafik kazası geçiriyor. Hastaneye kaldırılan İrfan, hayatını kaybediyor.

Taner'in baba acısı, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. İşte Gönül Dağı 149. bölüm fragmanı!