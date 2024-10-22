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Haber Merkezi

TRT 1’in gözde dizisi Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Duygusal derinliği ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuları barındırıyor.

Senaryosunu Simge İçten ve Beyzanur Sevimli’nin yazdığı Gönül Dağı, Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ustalıkla ekranlara taşıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın izleyicileri bu hafta neler bekliyor.

CANAVAR YARATTILAR

Gönül Dağı izleyicileri, Selma ve Taner'in bebeğinin cinsiyetini dört gözle beklerken, tekme atışları duygusal anlar yaşatacak.

Öte yandan yarışma için robot yapan Taner, Veysel ve Ramazan, ortaya çıkan Robot'u gördüklerine şok yaşayacaklar. Kasabayı büyük bir bela sarıyor.

İşte Gönül Dağı 150. bölüm 2. fragmanı...