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Haber Merkezi

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Başrollerini Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti.

Simge İçten ve Beyzanur Sevimli’nin kaleminden çıkan senaryo, Anadolu'nun samimi ve derin hikayelerini izleyiciye sunuyor.

Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Bakın Gönül Dağı’nın yeni bölümünde hangi sürpriz gelişmeler izleyicileri bekliyor…

TRAFİK KAZASINDA 1 ÖLÜ!

Dizinin son bölümünde trafik kazası geçiren İrfan ve ailesi hastaneye kaldırıldı. İrfan ve eşi ameliyata alınırken, birinin ölüm haberi duygusal anlar yaşattı. Peki ölen kişi kim? İrfan mı, eşi mi?

Öte yandan Uluslararası Robot Fuar'ına katılan amcaoğulları, Ramot'u tanıtacak. İşte Gönül Dağı 150. bölüm fragmanı...