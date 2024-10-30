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Haber Merkezi

TRT 1’in gözde dizisi Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Anadolu'nun sıcak ve içten hikayelerini ustalıkla yansıtan Gönül Dağı’nın senaryosu, Simge İçten ve Beyzanur Sevimli imzası taşıyor.

Hikayesindeki derinlik ve karakterlerin güçlü performanslarıyla öne çıkan dizi, Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimleri barındırıyor.

Yeni bölüm ikinci fragmanı da izleyiciyle buluştu. Peki, bu hafta Gönül Dağı’nda neler olacak?

SELMA HASTANEYE KALDIRILIYOR

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Taner'le sohbet ettiği sırada fenalaşan Selma, apar topar hastaneye kaldırılıyor.

Peki, Selma ve bebeğe bir şe olacak mı? Taner ne yapacak? İşte Gönül Dağı 151. bölüm 2. fragman!