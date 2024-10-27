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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Hikayesinin derinliği ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken dizi, başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ustalıkla ekranlara taşıyan dizinin senaryosunu ise Simge İçten ve Beyzanur Sevimli kaleme alıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak?

SELMA ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicileri endişelendiren sahnelerle dolu. Fragmanda, Selma’nın günlerdir uyuyamadığı ve Taner’le bankta otururken birden fenalaştığı anlar dikkat çekiyor.

Selma’nın bu durumu, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Selma’ya bir şey olacak mı?

İşte Gönül Dağı 151. bölüm fragmanı...