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Haber Merkezi

TRT 1'in gönüllerde taht kuran dizisi Gönül Dağı, son bölümden sonra yayınlanan yeni fragmanıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Her bölümde Anadolu’nun samimi değerlerini ekranlara taşıyan dizi, bu hafta da sıcak ve içten hikayesiyle seyirciyi ekran başına toplayacak.

Fragman, sosyal medyada şimdiden büyük beğeni toplarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

İşte bu hafta Gönül Dağı’nda izleyicileri bekleyen olaylar!

KİRAZ'IN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Selma ve Taner’in bebek kutlaması tüm kasabada bayram havası estirirken, Ramazan ve Asuman da sonunda kendi yuvalarına taşınıyor.

Kiraz’ın geçmişte yaşadığı zorluklar ve gizemli hikayesi de izleyiciyle buluşacak. Bu yeni bölümde, sevinç ve hüzün bir arada yaşanacak.

İşte Gönül Dağı 152. bölüm 2. fragman...