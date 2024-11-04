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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını yayınladı.

Her bölümüyle Anadolu insanının değerlerini ve samimiyetini gözler önüne seren Gönül Dağı, bu hafta da izleyicilerin kalbinde taht kurdu.

Yeni bölümde izleyiciyi nelerin beklediği merak konusu olurken, fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

ALİ'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Kiraz, Sefer için değişimine hayret ederken, aralarındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşıyacak yakınlaşmalar yaşanacak mı?

Öte yandan, Taner ve Selma bebeklerinin cinsiyetini öğreniyor. Aileye katılacak olan kız bebeğin müjdesi, kasabada bayram havası estirecek.

İşte Gönül Dağı 152. bölüm fragmanı...