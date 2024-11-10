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Haber Merkezi

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yayınladığı yeni fragmanla yine büyük bir ilgi topladı.

Anadolu’nun samimi ve içten yaşamını yansıtan dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

Son bölümde yaşanan olayların ardından, yeni bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu.

Bakalım Gönül Dağı’nda izleyicileri hangi sürprizler bekliyor.

ÇİFTE NİŞAN VAR

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümde çifte nişan heyecanıyla izleyicilerini karşılayacak.

Erkan - Filiz ve Mevsim - Seyfettin çiftlerinin nişan törenleri büyük bir mutlulukla beklenirken, iki nişanın aynı güne denk gelmesi işleri karıştıracak.

Diğer yandan, Kiraz’ın abisinin yol açtığı sorunlar, Kiraz’ın yaşamında zor günlerin habercisi. Sefer, Kiraz’a kendisi ve çocuklarından uzak durmasını söyleyecek.

Sefer ve Kiraz’ın arasındaki bağın kopup kopmayacağını merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 153. bölüm fragmanı…