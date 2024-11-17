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Haber Merkezi

Gönül Dağı, yine herkesi ekran başına kilitleyecek bir fragmanla döndü.

Son bölümde yaşananların ardından, izleyiciler soluğu fragmanda aldı ve şimdiden "Yeni bölümde neler olacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve diğer sevilen oyuncuların müthiş performanslarıyla Gönül Dağı, bu hafta da izlenme rekorlarına koşmaya hazırlanıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor.

KİRAZ ÖLDÜ MÜ?

Son bölümde Kiraz ve Sefer arasında gerilim doruktayken, Kiraz’ın abisinin silah doğrultmasıyla herkesin yüreği ağzına geldi. Ancak olaylar beklenmedik bir şekilde gelişti ve kurşun Kiraz’a isabet etti.

İzleyiciler Kiraz'ın akıbetini merak ediyor. Peki, Kiraz'a ne olacak? İşte Gönül Dağı 154. bölüm fragmanı...