TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle büyük ilgi gördü.
Dizinin Gedelli kasabasındaki sıcak hikayesi ve karakterlerin içten yaşamları yine ekran başında milyonları topladı.
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen yapımda, 155. bölümde izleyicileri hangi sürprizlerin beklediği merak konusu.
SEFER ZAHİDE'Yİ UNUTMADI
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda, Kiraz’ın Sefer’i daha yakından tanıdığı ve ikilinin geçmişe dair duygusal sahnelerle ekran başında derin izler bırakacağı görülüyor.
Sefer’in Zahide ile olan düğün fotoğrafına bakarak geçmişte yaşadığı anılara dalması, izleyicilere hüzünlü anlar yaşatacak.
Öte yandan, Asuman’ın sesi yine kasaba halkını büyüleyecek. Asuman’la Dertli Şov kasabada keyifli dakikalar sunarken, Asuman’ın türküleri Gedelli’nin ruhunu yansıtacak.