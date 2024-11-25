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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 154. bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Şimdi ise gözler 155. bölümde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide, Gedelli kasabasındaki olaylar ve karakterlerin hayatları izleyenleri ekrana kilitliyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı yapımın yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramazan yaşlı teyze tarafından alıkonulduğunu anlatır ancak amcaoğulları ona inanmaz. Sefer ve Kiraz daha çok yakınlaşır.

Öte yandan Ramot düşmanlar tarafından hacklenir. Amcaoğulları gizli düşmanları bulacaktır. Peki, amcaoğullarını Ramot için nasıl bir mücadele bekler?

İşte Gönül Dağı 155. bölüm fragmanı…