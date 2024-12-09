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Haber Merkezi

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, Anadolu’nun eşsiz manzaraları ve içten hikayeleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Gedelli kasabasının sıcak atmosferinde geçen dizinin son bölümü, izleyicilerden tam not alırken, yeni bölüm fragmanı da merak uyandırdı.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal senaryosuyla bir kez daha reytinglerde zirveye oynamaya hazırlanıyor.

Bakın bir sonraki bölümde izleyicileri neler bekliyor…

"HAPSE GİREBİLİR"

Taner'in babasının yaptığı kaza sonrasında kasıtlı yapıldığına dair kendisine dava açılır. Taner'in babası hakim karşısına çıkar. Peki, hapse girecek mi?

Öte yandan Sefer, yaptıklarından pişman olur ve Kiraz'dan özür diler. Peki, Kiraz kasabayı terk edecek mi?

İşte Gönül Dağı 157. bölüm fragmanı...