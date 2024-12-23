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Haber Merkezi

TRT 1’in samimi hikayeleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle reytinglerde zirveye oturdu.

Gedelli halkının hem güleceği hem de duygusal anlar yaşayacağı yeni bölüm, fragmanıyla büyük ilgi çekti.

Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın başrollerini paylaştığı dizi, bu hafta da sıcak sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

MİHRİBAN ÖLDÜ

Dizinin yeni bölümünde hastalığına yenik düşen Mihriban'ın cenazesi yapılıyor. Tabutu taşıyan Rıfat hem gözyaşlarına boğulacak hem izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.

Öte yandan yeğenleriyle birlikte kasabayı terk etmeye hazırlanan Kiraz’ı, Sefer vazgeçirebilecek mi?

İşte Gönül Dağı 159. bölüm fragmanı...