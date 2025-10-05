Gönül Dağı 188. bölüm fragman: Taner, hapisten çıkabilecek mi?

TRT 1’in vazgeçilmezi Gönül Dağı, ekranlara damga vuruyor.

Her bölümünde Anadolu insanının sıcak hikayelerini ve unutulmaz duygusal sahneleriyle öne çıkan yapımda, şimdi gözler 188. bölüm fragmanına çevrildi.

İzleyiciler, dizinin resmi hesaplarını ve TRT 1 yayın akışını takip ederek “Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını arıyor.

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 187. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Anadolu’nun sıcacık hikayelerini ekrana taşıyan dizide bu hafta gerilim ve duygusal anlar bir aradaydı.

İzleyicilerin gözleri 188. Bölüm fragmanına çevrildi. İşte Gönül Dağı 188. Bölüm fragmanı: