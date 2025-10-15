Gönül Dağı 189. bölüm 2. fragman: Mahkeme kararını verdi! Taner'in hapis cezası...

TRT 1’in uzun soluklu yapımı Gönül Dağı, yeni bölümüyle bir kez daha gündem olmaya hazırlanıyor.

Anadolu’nun içten hikayelerini sıcacık bir dille anlatan dizi, son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Hem duygusal sahneleri hem de sürükleyici olay örgüsüyle dikkat çeken yapım, ekran başında milyonları buluşturdu.

Diziden yeni fragman geldi.

TANER CEZA ALACAK MI?

Dizinin yeni bölümünde Taner, hakim karşısına çıkıyor. Avukatın “Her şeye hazırlıklı olmamız lazım” sözleri ekranlara damga vurdu.

Peki, Taner ceza alacak mı? Mahkeme kararı açıkladı.

İşte Gönül Dağı 189. bölüm 2. fragman: