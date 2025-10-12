Abone ol: Google News

Gönül Dağı 189. bölüm fragmanı: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Cemile ölecek mi?

Dün akşam ekranlara damga vuran bölümün ardından Gönül Dağı, yeni fragmanını yayınladı. Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Cemile’ye ne olacak? İşte Gönül Dağı 189. bölüm fragmanı…

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 10:41
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yine reytingleri altüst etti.

Anadolu’nun samimi hikayelerini sıcak karakterlerle buluşturan yapım, dün akşam yayınlanan son bölümüyle büyük beğeni topladı.

Dizi tutkunları, ekran başında hem duygulandı hem heyecanlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

CEMİLE'YE NE OLACAK?

Taner’in ailesi, Taner’e kavuşmak için gün sayıyor. Taner hapisten çıkacak mı?

Diğer yandan Veysel, Cemile’nin çok hasta olduğunu öğreniyor. Peki, Cemile’ye ne olacak?

İşte Gönül Dağı 189. bölüm fragmanı:

