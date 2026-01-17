Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1. fragman: Kıvılcım ve Ömer dudak dudağa...

Emir ve Çimen'in herkesi şoke eden evliliğinin akabinde iki aile için zor günler kapıda. Öte yandan ise Kıvılcım'ın kötü anında Ömer yine yanında...İşte, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1.fragmanı...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 09:11
Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1. fragman: Kıvılcım ve Ömer dudak dudağa...
  • Kızılcık Şerbeti'nin 122. bölüm fragmanında Kıvılcım ve Ömer'in yakınlaşması dikkat çekiyor.
  • Emir ve Çimen'in evliliğinin ardından iki aile için zor günler başlıyor.
  • Bade ise Ömer ve Kıvılcım'ı gördükten sonra intikam hazırlığı yapıyor.

121. kez ekrana gelen Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, sürprizli bir bölüm yayınladı.

Çimen ve Emir'in evlenmesi, İlhami'nin geri dönüşü, Başak ve Fatih'in yakınlaşması derken yeni bölüm merak edildi.

Yayınlanan Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1. fragmanı ise sinyalleri verdi.

Kıvılcım'ın yalnızlık hissi, onu Ömer'e daha da yakınlaştırdı. Ömer ise Kıvılcım'ın yanında olmaya devam ederken yakınlaşmaktan kaçamadı.

O anları gören Bade ise intikam için geri sayıma başladı.

İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

Medya Haberleri