Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1. fragman: Kıvılcım ve Ömer dudak dudağa... Emir ve Çimen'in herkesi şoke eden evliliğinin akabinde iki aile için zor günler kapıda. Öte yandan ise Kıvılcım'ın kötü anında Ömer yine yanında...İşte, Kızılcık Şerbeti 122. bölüm 1.fragmanı...