Survivor'da öyle bir ceza açıklandı ki; "TV'de yayınlanmayacak..."

- Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu hızla devam ediyor.
- Acun Ilıcalı, sıradaki cezanın RTÜK kuralları gereği TV8'de yayınlanamayacağını duyurdu.
- Yeni cezanın ne olacağı merak konusu oldu.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, tüm hızıyla devam ediyor.
Heyecanlı anlara sahne olan yarışma, sıkı kurallarıyla da gündemde.
Derken, Survivor 2026'da yeni bir kural geldi.
Çöp toplama ve bulaşık yıkama cezasıyla karşı karşıya kalan yarışmacıların bir sonraki cezası merak edilirken Acun Ilıcalı'dan kritik bir açıklama geldi.
Ilıcalı, Survivor 2026'nın son bölümünde sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda yayınlanamayacağını açıkladı.
Yeni cezanın ne olacağı ise merakla beklenmeye başladı.