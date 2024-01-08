Gönül Dağı dizisinden şoke eden veda: 3 oyuncu birden ayrıldı, izleyiciler ekranı kapattı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 121. bölüm sonrası izleyicileri şoke etti. Dizinin sevilen 3 karakteri birden diziye veda etti. Sosyal medyada tepkiler büyüyor.

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Milyonları ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, izleyicilerini büyük bir krizin ortasına sürüklüyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yıldız isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri şoke etti.

Gönül Dağı, son bölümüyle Cumartesi gecesine damgasını vururken, ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyicileri derinden etkiledi.

İzleyiciler diziden ayrılan oyuncuların ardından, sosyal medyada tepki göstermeye başladı. İşte o karakterler artık olmayacak…

3 oyuncu birden veda etti

Gönül Dağı dizisinde Yeşim Somer karakterine hayat veren Sude Zülal Güler ve babası Rüstem Usta karakterine hayat veren Özcan Varaylı diziye veda etti.

Öte yandan dizide Zahide’nin oğlu Erkan, iki bölümdür ortada yok. Ünlü oyuncu Burak Can’ın da diziye veda ettiği iddia ediliyor.