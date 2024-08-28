Haberler



Medya



Gönül Dağı seyircisi yıkılacak: 5. sezonda veda etti

Gönül Dağı seyircisi yıkılacak: 5. sezonda veda etti Gönül Dağı’nın ilk sezonundan beri yer alan dizinin Döndü’sü Feyza Işık, diziye veda etti.