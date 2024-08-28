Gönül Dağı seyircisi yıkılacak: 5. sezonda veda etti

Editör: Yağmur Dinç
TRT1’in fenomen dizisi Gönül Dağı dizisinin beşinci sezon çekimleri geçen hafta başladı.
Yahya Samancı’nın yönettiği, Müslüm Şahin’in görüntü yönetmenliğini yaptığı Gönül Dağı’nda ayrılık yaşandı.
Dizinin sevilen karakterlerinden Döndü’ye hayat veren Feyza Işık ekibe veda etti.
HOŞÇA KAL DÖNDÜ
Feyza Işık, diziye veda ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Oyuncu ayrılık haberini "4 sezon boyunca yalnız bırakmayan Gönül Dağı seyircisine sevgi ve hürmetle. Ben Döndü'yü çok sevdim, çok emek verdim. Dilerim yerini bulmuştur. Hoşça kal Döndü, hoşça kal Gönül Dağı" ifadeleriyle duyurdu.