Gönül Dağı seyircisine büyük şok! Dizide 8 yıllık zaman atlaması... O isimler olmayacak! Yeni sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı'nda bazı değişiklikler olacağı iddia edildi. Zaman atlamasının olacağı dizide bazı oyuncuların olup olmayacağı da merak ediliyor.

ensonhaber.com

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Çekimleri Eskişehir'de başlayan dizi, bu sezon yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin eylül ayında yeniden ekranda olması beklenirken, kadroya ise iki yeni oyuncu daha dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Burak Can ve Sude Zülal Güler'de yer alacak.

Dizide yaşanan bu gelişmeler heyecanlandırırken, herkesin ilgisini çekecek bir iddia gündeme geldi.

Dizide zaman atlaması olabilir

Gelen iddialara göre, dizide 8 yıla yakın zaman atlaması olabilir. Bu iddialar net değil ve resmi bir açıklama yok.

Hayranlar ise bu durum karşısında hem şaşırdı hem de bazı oyuncuların veda etmesinden endişelendi.

Sosyal medyada diziye dair yorum yapanlar, "Amcaoğullarına dokunmayın" "Taner, Ramazan ve Veysel ayrılmasın." dedi.

Detaylar yayınlanınca...

Diziye dair bu detaylar, sezon yayınlanınca belli olacak. Yeni oyuncuların ise hangi rolde oynacakları belli oldu.

Dizide Erkan karakterini canlandıracak Burak Can'ın partneri ise genç oyuncu Sude Zülal Güler oldu