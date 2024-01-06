Gönül Dağı'nda büyük operasyon! Mendilleri hazırlayın, yürek dayanmaz...

TRT 1'in en sevilen yapımlarından Gönül Dağı, cumartesi akşamlarına damga vuruyor.
Berk Atan, Melis Sevinç Hazal Çağlar, Ecem Özkaya, ve Cihat Süvarioğlu’nun rol aldığı dizi, izleyicisini ekrana kilitliyor.
121. bölümü yayınlanacak olan Gönül Dağı'nda bu hafta operasyon var.
Peki, Gönül Dağı'nda neler olacak? İşte detaylar...
Selma ve Taner'in nişanı
Selma ve Taner, evliliğe ilk adımlarını atıyor.
Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanıyor. Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak istiyor.
Taner, bütün kasabayı organize ederek Selma'ya sürpriz bir nişan hazırlıyor.
Selma habersiz bir şekilde kendi nişanına gidiyor ve romantik anlar yaşanıyor.
Taner'in "Sen bana bütün hüzünlerimi unutturdun Öğretmen Hanım" sözleri kalpleri eriten dakikalara sahne oluyor.