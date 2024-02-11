Gönül Dağı’nda kasabayı sevindiren veda! Taner ve Selma bayram edecek... TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde bir devir daha sona eriyor. Dizideki bu veda tüm Gedelli Kasabası'nı sevinçten havalara uçuracak. Taner ve Selma'nın önünde engel kalmadı.

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TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezi Gönül Dağı, yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kilitleyerek seyircisine unutulmaz anlar yaşatırken, beklenmedik bir gelişme diziseverleri şaşkına çevirdi.

Son bölümde yaşananlar geceye damga vururken, dizinin tutkulu hayranları bir ismi eleştirdikleri için büyük bir pişmanlık yaşadı.

Gönül Dağı'nın başarılı oyuncu kadrosu, Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi isimlerle dolu, ancak veda haberleri birbiri ardına gelmeye başladı.

Uzun süredir Taner, Veysel ve Ramazan'ın başı dertlerle dolu olan Gönül Dağı dizisi, seyircilere duygusal anlar yaşatırken, dizinin kötü günlerin geride kaldığını göstermeye başladığına dikkat çekiyor.

Gönül Dağı'nın Yasemin karakterinin Taner'e olan aşk takıntısı herkes tarafından biliniyor ve Yasemin'in yapmış olduğu kötülükler, Gedelli Kasabası'na ağır bir yük getirmiş durumda.

Yasemin veda ediyor

Gönül Dağı dizisinin duygusal karakterlerinden biri olan Yasemin, Merve Yıldız'ın canlandırdığı unutulmaz rolüyle artık diziden ayrıldı.

Yasemin karakteri, çocukluk yıllarında yaşadığı acı dolu hikayesiyle seyircilere duygusal anlar yaşatmıştı, ancak artık kadroda yer almayacak.

Yasemin'in veda ettiği mektubu, amcaoğullarına bir nevi rahat bir nefes aldırmış gibi görünse de, yeni bölümlerde neler olacağı merak konusu haline geldi.

Gedelli Kasabası ve amcaoğulları, Yasemin'in ayrılığı sonrasında hangi zorluklarla karşı karşıya kalacak, şimdi herkes bunu merakla bekliyor.