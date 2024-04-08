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Gönül Dağı’nda senaryo değişiyor! O isim geldi, büyük aşkı bitirecek

Gönül Dağı’nda senaryo değişiyor! O isim geldi, büyük aşkı bitirecek TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitledi. O karakterin gelişi, kasabayı yerle bir edecek.