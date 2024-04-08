Gönül Dağı’nda senaryo değişiyor! O isim geldi, büyük aşkı bitirecek

Her cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinden bomba haber geldi.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cahit Süvarioğlu, Semih Ertürk, Eser Eyüboğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, bir kez daha adından söz ettirdi.
Dizinin son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vururken, o karakterin gelişi herkesi şoke etti.
Artık yeni bölümlerde böyle olacak. Gedelli Kasaba'sında tüm dengeler değişecek.
Fidan geri döndü
Gönül Dağı'nın son bölümünde Adile'nin kızı Fidan ortaya çıkıyor. Ramazan ve Asuman'ın evi giderek kalabalıklaşıyor.
Rehabilitasyon merkezinde bulunan Fidan eve geri getirilecek. Ancak izleyiciler ikinci bir Yasemin vakası yaşanacağını düşünüyor.
Fidan'ın, Filiz ve Erkan aşkının arasına gireceği iddia edilenler arasında.
Fidan karakterine ise Kübra Balcan hayat veriyor. 32 yaşındaki Kübra Balcan, İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuğa ise ilk olarak 2012 yılında Sudan Çıkmış Balıklar dizisiyle başlamıştır.