Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar mini eteğiyle kasıp kavurdu! Ramazan görse kasabayı yakar… Gönül Dağı’nın güzeli Hazal Çağlar sosyal medya pozlarıyla görenleri mest ediyor. Mini eteğini giyinen güzel oyununun güzelliği Gedelli’yi yakar. İşte, Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar’ın minili pozları…

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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar ise kasabanın esmer güzeli.

Kariyerine Gönül Dağı ile başlayan Hazal Çağlar ilk projesi ile gönüllere taht kurmayı başardı.

Dizinin ilk sezonundan bu yana başarılı oyunculuğu ile izleyenleri kendisine hayran bırakan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemin nabzını tutuyor.

Gerçek hayattaki tarzı ile görenleri şaşkına çeviren Çağlar, cesur pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

27 yaşındaki genç oyuncunun son olarak paylaştığı mini etekli pozları görenleri dumur etti.

İşte, Hazal Çağlar’ın minili paylaşımları…