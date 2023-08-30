Gönül Dağı'nın Cemile'si evlendi, güzelliğiyle hayran bıraktı! "Şimdi Veysel düşünsün" TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, uzun süredir birlikte olduğu İsmail Oral ile dünya evine girdi. Ünlü oyuncunun düğününe ünlüler akın ederken tül detaylı gelinliği ve güzelliği dikkat çekti.

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TRT 1 ekranlarında sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisi 100 bölümü aştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Gönül Dağı dizisinde başarılı performansı ve içten tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Nazlı Pınar Kaya, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Oral ile dünya evine girdi.

Çift, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmış ve düğünleri için gün saymaya başlamıştı. Büyük bir heyecanla beklenen düğünleri sonunda gerçekleşti.

Gelinin tül detaylı gelinliği ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdığı düğünde, nikah şahitliklerini Gönül Dağı dizisindeki rol arkadaşı Ecem Özkaya ve oyuncu Korhan Herduran üstlendi.

Diğer yandan Gönül Dağı ailesinin diğer üyeleri de düğünde yer aldı.

Paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Nazlı Pınar Kaya, Instagram hesabından düğünde çekilen bir kareyi paylaşarak "Biz cumartesi bir evlen bir evlen" ifadelerini kullandı.

Düğün fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü. İşte o kareler…