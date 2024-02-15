Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan sevgililer gününü kutladı! Meğer sevgilisi de Gönül Dağı setindenmiş... TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı o kalplerin aşk yuvası olmuş. Dizinin sevilen karakterlerinden Taner’e hayat veren yakışıklı oyuncu Berk Atan aşkını sette bulmuş. İşte, Berk Atan’ın kabini çalan o güzel oyuncu…

ensonhaber.com

Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Gönül Dağı yayınladığı her bölümüyle reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Dizinin sevilen karakteri Taner'e hayat veren Berk Atan hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatı ile sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyunculuğunu her hafta gösteren yakışıklı oyuncu bu kez özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Yaşadığı aşklarla oldukça çok konuşulan oyuncunu sosyal medya hesabından sevgililer gününü kutladı.

Sevgilisi ile siyah beyaz pozlarını paylaşan yakışıklı oyuncunun kız arkadaşını gören gözlerine inanamadı.

Başarılı oyuncunun sevgilisi de tıpkı kendisi gibi bir oyuncu olan üstelik aynı dizi setini paylaştıkları Sude Zülal Güler.

Dizinin yeni sezonunda kısa bir dönem kadroya dahil olarak Yeşim karakterine hayat veren güzel oyuncu Berk Atan'ın kalbini çalarak diziden ayrılmış.

İşte, çiçeği burnunda çiftin sevgililer günü paylaşımı...