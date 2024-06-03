Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan’dan aşk pozu! Aşkı gözlerinden okunuyor... Gönül Dağı’nın başrol oyuncularından olan Berk Atan sevgilisi Sude Zülal Güler’le poz verdi sosyal medya yıkıldı. İkilinin aşk pozunu görenler beğenmeden edemedi. İşte, düşman çatlatan o kareler…

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TRT 1’in sevilen yapımlarının başında gelen Gönül Dağı yayınlandığı her hafta seyirciyi büylemeyi başarıyor. Birbirinden usta isimlerin yer aldığı yapımda Taner karakterine hayat veren Berk Atan özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Diziye kısa bir dönem Yeşim karakteriyle dahil olan Sude Zülal Güler’in diziden ayrılışının ardından Berk Atan ile olan aşkları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncu dizide yer aldığı kısa sürede yakışıklı oyuncunun gönlünü çalmayı başarmış ve ikili güzel bir aşka yelken açmışlardı.

Genç aşıkların sosyal medya hesaplarından paylaştığı aşk kareleri de hayranları tarafından oldukça beğenilmişti. Genç çiftin son olarak Instagram hesaplarından paylaştığı aşk pozu sosyal medyanın gündemine kısa sürede düştü.

Genç aşıklardan yeni kareler…