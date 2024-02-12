Gönül Dağı'nın yıldızı bakın yıllar önce hangi dizide oynamış! Öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor Gönül Dağı dizisinde Adile karakterine hayat veren ünlü oyuncu Süeda Çil'in yıllar önce rol aldığı diziyi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi...

ensonhaber.com

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Adile karakterini canlandıran oyuncu Süeda Çil'in yıllar önce oynadığı diziyi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Reytinglerde zirveden inmeyen Gönül Dağı dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Dizinin oyuncuları hakkında merak edilenler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

Dizide Adile karakterini canlandıran Süeda Çil'in bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

2003 yılında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisi o dönemin en popüler yapımları arasında yer alıyordu.

Sihirli Annem dizisinde Firuze karakterini canlandıran Süeda Çil şimdilerde Gönül Dağı dizisi ile ekranlara çıkıyor.

Başarılı oyuncu kariyerinde bir çok dizide rol alarak ekranlara yer aldı.

11 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Süeda Çil özellikle Adile Teyze, Kaygısızlar, Üzgünüm Leyla, Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Sihirli Annem, Selena, Hepsi 1 ve Benim Annem Bir Melek ile Kollama gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.