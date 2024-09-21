Güldür Güldür'de şok ayrılık! Sevilen isim programa veda etti... Show TV'de 12 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte programa veda eden isim...

Hüseyin Topuz

13. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Güldür Güldür Show'da geçtiğimiz gün bir ayrılık yaşandı.

Programın en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıkladı.

12 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür 14 Ekim'de yeni sezonuyla başlayacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alper Kul, "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Sevenlerinden özür dileyerek açıklamasına devam eden Alper Kul, "Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum." dedi.

Programın en sevilen karakterlerinden biri olan Alper Kul'un neden bu kararı aldığı ise merak konusu oldu.