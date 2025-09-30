Güllü'nün mezarı görüntülendi! Bakın neden siyah mermer seçilmiş...

Arabesk müziğin kraliçesi olarak tanınan Güllü (Gül Tut), Çınarcık'taki evinden düşerek vefat etti.
Ölümüne dair birçok iddia gündeme gelen Güllü, geçtiğimiz gün aile mezarlığına defnedildi.
Kızı ve oğlu ifade veren Güllü'nün mezarı ise dikkatleri çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcının mezar taşının siyah granit olduğu görüldü.
Sevenleri ise siyah renginin sebebini merak etti.
SİYAH GRANİTİN ÖZELLİĞİ
Günümüzde mezar taşları, en yaygın ve yaygın olarak bilinen anıt biçimi olmaya devam ediyor.
Mevcut malzemeler arasında siyah granit dayanıklılığı ile öne çıkıyor.
Aynı zamanda siyah granit, saygı ve sevginin nihai sembolü olarak bilinmektedir.