Güllü'nün mezarı görüntülendi! Bakın neden siyah mermer seçilmiş... Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün mezarı görüntülendi. Mermer taşlarının siyah seçilmesinin özel bir nedeni olup olmadığı ise merak konusu oldu.