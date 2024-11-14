Günün TV yayın akışları! 14 Kasım 2024 televizyondakiler...

Kanallar arasında gezinenler, bugün TV'dekilere göz atıyor.
14 Kasım 2024 Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.
Her bir kanalda başka bir yapım reyting için savaşacak.
İzleyicilerin soruları ise, günlük akış ile yanıt buldu. Bugünün saat saat yayınlanacak olan programları belli oldu.
Peki, bugün televizyonda neler var? 14 Kasım 2024 bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kayıp Şehir (Yabancı Sinema)
22:20 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
Kanal D yayın akışı
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bizi Birleştiren Hayat
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Karınca Adam (Yabancı Sinema)
22:30 Buz Yolu (Yabancı Sinema)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye