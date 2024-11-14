Günün TV yayın akışları! 14 Kasım 2024 televizyondakiler...

Haber Merkezi

Kanallar arasında gezinenler, bugün TV'dekilere göz atıyor.

14 Kasım 2024 Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Her bir kanalda başka bir yapım reyting için savaşacak.

İzleyicilerin soruları ise, günlük akış ile yanıt buldu. Bugünün saat saat yayınlanacak olan programları belli oldu.

Peki, bugün televizyonda neler var? 14 Kasım 2024 bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kayıp Şehir (Yabancı Sinema)

22:20 Ölümcül Takip (Yabancı Sinema)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri





Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda





TRT 1 yayın akışı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Karınca Adam (Yabancı Sinema)

22:30 Buz Yolu (Yabancı Sinema)





Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu





TV8 yayın akışı

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye