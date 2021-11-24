A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş'i kariyeri dışında biraz daha detaylı tanımaya ne dersiniz? İşte sizler için Zehra Güneş hakkında bilinmeyen bazı bilgileri derledik.

A Milli Voleybol Takımımızın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, Vakıfbank SK'de de forma giyiyor.

Maçlarda sergilediği başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliğiyle başta Koreliler olmak üzere tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

Bu maçın ardından kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde edenen Güneş, Instgram'da 1,3 milyon takipçi oranına ulaştı.

Sosyal medyadan paylaştığı her karesi binlerce beğeni ve yorum alan genç voleybolcu, yaptığı makyaj ve giyim tarzıyla da birçok genç kıza ilham veriyor.

Peki güzeller güzel Zehra Güneş'i kariyeri dışında biraz daha detaylı tanımaya ne dersiniz? İşte Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Zehra Güneş hakkında bilinmeyenler...

ZEHRA GÜNEŞ'İN KARİYERİ

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımımı'zın gözde oyuncusu Zehra Güneş, son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alıyor.

Birçok kişi Zehra Güneş'i, NBA'in en büyük yıldızlarından Kevin Durant tarafından takibe alındığında merak edip araştırmaya ve tanımaya başladı.

Ancak Güneş, sadece bu takiple ya da sosyal medya paylaşımlarıyla değil genç yaşında imza attığı birbirinden değerli başarılarıyla konuşulması gereken bir voleybolcumuz.

1999 yılında İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı.

1.97 metre boyunda olan Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş'in aldığı ödüller şu şekilde:

2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

YAKINDAN TANIYALIM

Bu başarılarının ve öz geçmişinin yanı sıra Zehra Güneş'i biraz daha yakından tanımak isteyenelr için kolaylıkla bulmayacağınız bazı bilgiler toparladık. İşte o bilgiler...