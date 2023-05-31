Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın kimmiş! Kendisinden bile ünlü çıktı Hababam Sınıfı filminde felsefe öğretmeni Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın kızının kim olduğunu öğrenenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Akil Hoca'nın kızı kendisinden daha ünlüymüş.

10 Ocak 1905 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve asıl mesleği askerlik olan Akil Öztuna, 1974 yılı yapımı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmi ile ekrana adım attı.

Daha sonra Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterini canlandıran oyuncu, bu sayede tanındı.

1975 yapımı Sarı Necmiye filminin oyuncu kadrosunda yer alan Akil Öztuna, son olarak 1976 yılında Tosun Paşa filminde "Tellioğullarının reisi Akil" rolünü üstlendi.

Başarılı isim 1976 yapımı Tosun Paşa filminin İstanbul Kemerburgaz'daki çekimleri sırasında deveden düşerek iç kanama geçirdi.

18 Kasım 1976'da kaldırıldığı hastanede 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 19 Kasım 1976'da Sinan Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Herkesin aklına kazınan başarılı ismin kızı ise görenleri hayrete düşürdü. O isim, babasından daha ünlü çıktı.

İşte Akil hocanın kızı

Trajik ölümüyle milyonları derinden yaralayan oyuncunun kızı ise Binbir Gece'nin yıldızı çıktı.

Akil Öztuna'nın kızı, Binbir Gece ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna. Ünlü oyuncu babasının izinden giderek gönlünü bu işe kaptırmış.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı Aytaç Öztuna, şimdilerde 73 yaşında.