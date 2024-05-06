Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu diledi, mum erkenden söndü Bir kadın doğum gününde Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını diledi ancak mum umduğundan erken sönünce neye uğradığını şaşırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Henüz ismi öğrenilemeyen bir genç kız, doğum gününü kutlarken dilek dilemek istedi.

Fenerbahçeli olan genç kız, dileğini de takımından yana kullandı ve şampiyonluk istediğini belirtti.

Ancak genç kızın dileği yarım kaldı...

Mum erkenden söndü

Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını dileyen genç kızın sözü bitmeden mum kendiliğinden söndü.

Hayal kırıklığına uğrayan genç kız ve arkadaşları şoke olurken, mum yeniden yakıldı.

"Hayır bunu kabul etmiyorum." diyen genç kızın o anları, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.