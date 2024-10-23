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Hababam Sınıfı'nın Hürrem Hocası bakın şimdi nasıl görünüyor

Hababam Sınıfı'nın Hürrem Hocası bakın şimdi nasıl görünüyor 1978 yapımı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde erkek düşmanı Hürrem Hoca'yı canlandıran ünlü oyuncunun son hali merak konusu oldu.