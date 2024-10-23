Hababam Sınıfı'nın Hürrem Hocası bakın şimdi nasıl görünüyor

Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı seri, Yeşilçam'ın unutulmazlarından oldu. Serinin beşincisi "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor", milyonları kahkahaya boğdu.
Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filme ilişkin merak edilen detaylar gündeme geldi.
Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen'in yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, yine haylaz sınıfın maceralarını konu ediniyor.
Filmde erkek düşmanlığı ile nam salan Hürrem Hoca'nın şimdiki hali, trend konular arasına girdi.
Ünlü Yeşilçam oyuncusunun canlandırdığı Hürrem Hoca, bakın şuan nasıl görünüyor...
PERRAN KUTMAN'IN SON HALİ
Hababam Sınıfı'nın Hürrem Hoca'sını usta oyuncu Perran Kutman canlandırdı.
O zamanlar 29 yaşında olan Kutman, Türk sinemasının güzelleri arasında yer aldı.
Akıllara Hayat Bilgisi dizisiyle de kazınan ünlü oyuncu, ekranlardan emekliye ayrıldı.
74 yaşındaki Perran Kutman kameralardan uzak olsa da, sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyor.
İşte son hali...