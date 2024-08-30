Hadise’li Esas Oğlan dizisinden ilk kareler geldi! Güzelliği ekranların tozunu attıracak... Hadise’nin yer aldığı Esas Oğlan dizisinden ilk kareler geldi. Setten gelen karelerde Hadise güzelliği ile büyüledi. Heyecanla beklenen diziden gelen kareler sosyal medyayı yıktı geçti...

Editör: Seda Yeşilyurt

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan 'Esas Oğlan' dizisinin çekimleri tamamlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı.

Heyecanla beklenen dizinin çekimlerden paylaşılan fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İddialı kostümleri ve sahne şovlarıyla izleyenlere adeta görsel şölen yaratan Hadise, bu kez oyunculuğu ile büyülemeye hazırlanıyor.

8 bölüm sürecek olan dizi setinden gelen karelerde Hadise güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurmayı başardı.

İŞTE, HADİSE’Lİ ESAS OĞLAN DİZİSİNDEN İLK KARELER...