Haftanın eleneni ifşa oldu! 'Yoruldum' diyordu, MasterChef'e veda eden yarışmacı...

Haftanın eleneni ifşa oldu! 'Yoruldum' diyordu, MasterChef'e veda eden yarışmacı...

Sosyal medyada ortaya atılan eleme iddiası, MasterChef izleyicilerinin gündemine düştü.

MasterChef Türkiye 2022 sezonunda finale adım adım yaklaşılıyor...

TV8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef'te pazar akşamı bir kişi daha hayallerine veda edecek.

Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın tadına bakacağı yemeklerde başarısız olan isim, evine dönecek.

Son 10 yarışmacının hayalleri için ter döktüğü MasterChef'te haftanın elenen yarışmacısının ifşa olduğu iddia edildi.

MasterChef izleyicileri, sosyal medyada bir tespit ortaya çıkardı.

Fatmanur elenecek iddiası

Bir Instagram sayfasından 'MasterChef Türkiye'ye pazar akşamı eleme mücadelesinde puanlı sistemde elenen isim net ve kesin olarak Fatmanur Uçar oldu. Yolun açık olsun!' yazılı paylaşım yapıldı.

2 haftadır sıklıkla yorulduğunu söyleyen ve potada yarışan Fatmanur Uçar'ın elenme ihtimali, izleyiciler tarafından da öngörülüyor.