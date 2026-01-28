Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu'nun inanılmaz değişimi! "Tam 64 kilo..."

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NOW TV'de yayın hayatına başlayan Yeraltı dizisi, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nu yan yana getiriyor.

Dizide "Bozo" karakterini canlandıran Kaygılaroğlu ise dikkat çeken isimlerden.

Ünlü oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da izleyicilerin radarına girdi.

Eski eşi Melis İşiten ile boşansa da çok iyi arkadaş kalan ve sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, şimdi de eski hali ile dikkatleri çekti.

RESMEN ERİDİ

İlk oyunculuk yıllarında şuanki halinden eser olmayan Kaygılaroğlu, tam tamına 64 kilo verdi.

Pis Yedili ile yıldızı parlayan ünlü oyuncunun o dönemki kareleri, görenleri şoke etti.

Diyet yaparak fazla kilosundan kurtulan Uraz Kaygılaroğlu, beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

İşte, o dönemki halleri...