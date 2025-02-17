Halit Ergenç saç mı ektirdi, peruk mu? Meğer 'Kral Kaybederse' için...

Yağmur Uçar

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanıyor.

Başrolü ise uzun bir aranın ardından setlere dönen Halit Ergenç üstleniyor.

Kenan Baran karakterini canlandıran Ergenç, yeni imajıyla da dikkatleri çekiyor.

İzleyiciler, Halit Ergenç saç mı ektirdi yoksa peruk mu kullanıyor merak etti.

PROTEZ Mİ, PERUK MU

Sosyal medyada Ergenç’in peruk ya da protez saç kullandığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin herhangi bir detay bulunmasa da Ergenç’in protez saç kullandığı düşünülüyor.