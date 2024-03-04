Halk TV'de muhalefet yorumu: 'Türkiye'de tek muhalefet CHP, diğerleri garnitür' Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddeden İyi Parti'ye CHP'ye yakın medyada baskılar sürüyor.. Halk TV'de Şirin Payzın ile Hurşit Güneş Türkiye'de CHP dışında bir muhalefetin olmadığını, diğer partilerin bir garnitür olduğunu savundu.

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ensonhaber.com

Türkiye, 26 gün sonra sandık başına gidiyor..

Hal böyle olunca iyice seçim atmosferine girildi..

Aday belirleme çalışmalarını sürdüren muhalefette bilindiği üzere İyi Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddetmişti.

İyi Parti cephesinin özellikle İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması CHP tabanını rahatsız etti.

İstanbul ve Ankara'nın kaybedileceğini düşünen CHP'liler, İyi Parti'yi eleştiri yağmuruna tutuyor.

İyi Parti'ye olan öfke, CHP tarafından fonlanan Halk TV ekranlarında sık sık ortaya çıkıyor..

Buna bir örnek de bu akşam yaşandı..

Şirin Payzın: Muhalefet diye bir şey kalmadı

İyi Partilileri canlı yayınına çıkarak sert sözlerle yüklenmesiyle dikkatleri üzerine çeken "Şirin Payzın ile Sözüm Var' programının moderatörü Şirin Payzın, bu kez de CHP dışındaki muhalefet partileri yok saydı..

Payzın yayında "Muhalefet derken zaten CHP'yi kastediyorum. Muhalefet diye bir şey kalmadı" ifadeleri kullandı.

"Türkiye'de muhalefet bir tek CHP zaten, diğerleri garnitür"

Bunun üzerine konuğu Hurşit Güneş de Payzın'ı destekleyerek "Türkiye'de muhalefet bir tek CHP zaten. Diğerleri garnitür" şeklinde konuştu.

Halk TV canlı yayınında yaşanan bu olay, muhalifleri ikiye böldü..

Sosyal medyada CHP'li olmayan diğer muhalefet partililer yayını eleştiri yağmuruna tuttu.