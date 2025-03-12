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Haber Merkezi

Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber'in YouTube kanalında her hafta çarşamba ve cuma günleri gündemi yorumladığı programla izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Yaptığı yorumlar, aktardığı kulisler sürekli Türkiye'nin gündeminde.

Ensonhaber'deki köşe yazıları da her daim ses getirecek cinsten.

Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı, Halk TV'den röportaj teklifi aldı.

Kütahyalı teklifi kabul etti ve röportaj kısa süre içerisinde yayına girdi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın röportajı çok ses getirdi.

Halk TV'de peş peşe istifalar geldi.

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, yönetimin haberi olmadığını savundu.

Sosyal medyada Halk TV'ye yönelik boykot çağrıları yapıldı.

İŞTE YAYINDAN KALDIRILAN RÖPORTAJ

Yaşanan gelişmelerin ardından Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaptığı röportajı YouTube kanalından kaldırdı.

Yayından kaldırılan Rasim Ozan Kütahyalı röportajının tamamını yayınlıyoruz.

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