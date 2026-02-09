Hamnet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hamnet 2026 ne anlatıyor?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

16. yüzyıl İngiltere’sinde geçen hikâyesi ve güçlü duygusal anlatımıyla dikkat çeken Hamnet, vizyona girdiği günden bu yana izleyicileri derinden etkiliyor.

William Shakespeare’in ailesine odaklanan film, bir kaybın ardından yaşanan sessiz acıyı ve yas sürecini sade ama çarpıcı bir dille anlatıyor.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda özellikle filmin atmosferi ve oyuncu performansları öne çıkarken, yapım kısa sürede yılın en çok konuşulan dram filmleri arasına girmeyi başardı.

Duygusal yoğunluğu ve edebi arka planıyla izleyicilerin merakını artıran Hamnet’in konusu, gerçek bir hikâyeden ilham almasıyla da dikkat çekiyor.

Peki Hamnet filmi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

HAMNET FİLMİ KONUSU

Hamnet, dünyaca ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in özel hayatına ve ailesinin yaşadığı büyük bir kayba odaklanan dokunaklı bir dram filmidir.

Yıl 1580 ve küçük İngiliz köyü Stratford-upon-Avon'da Latince öğretmeni olan William Shakespeare, Agnes'e aşık olur.

Köyde, Agnes'in aslında bir şifacı değil, bir cadı olduğuna dair söylentiler giderek yayılır. Ama William bunu umursamaz.

İkisi birlikte yaşamaya kendilerini tamamen adarlar ve kısa sürede üç çocuk sahibi olurlar. Önce Susanna doğar, ardından kısa süre sonra ikizler Judith ve Hamnet dünyaya gelir. Ancak William için, en azından, aile hayatı hayallerinin sonu değildir.

Öğretmenliği bırakıp oyun yazarı olarak çalışmayı arzular. Ancak bu, kırsal kesimde zordur. Bu yüzden Agnes'in teşvikiyle Londra'ya gider.

Başlangıçta aile sadece coğrafi olarak ayrılır, ancak daha sonra veba ülkeyi kasıp kavurur ve Hamnet henüz on bir yaşındayken ölür. Bu trajedi, William'ı oğlunun anısına bir oyun yazmaya teşvik eder.

HAMNET OYUNCU KADROSU

Paul Mescal – William Shakespeare

Jessie Buckley – Agnes (Anne Hathaway)

Jacobi Jupe – Hamnet

Olivia Lynes – Judith

Emily Watson – Mary

Joe Alwyn – Bartholomew