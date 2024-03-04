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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile dikkat çekti.
Ünlü sunucunun Instagram'da 576 bin takipçisi bulunuyor. Sarıoğlu'nun her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Hande Sarıoğlu son paylaşımı ile beğeni topladı. Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından anne ve babası ile bir fotoğrafını paylaştı.
Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Ana kraliçem.. Aslan kralım beni kraliçeler gibi yetiştirip, kimselere müdana etmeden hep arkamda duran Ahmet dağım. İyi niyetli, güzel ahlaklı, dürüst, doğrucu iyi bir insan olmamın kökleri, hayatımın şansı anacım babacım, Allah sizi başımdan eksik etmesin, iyi ki doğdunuz benim kankalarım"